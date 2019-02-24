Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Akhisarspor Maçının Ardından - Cem Kavçak

Galatasaray-Akhisarspor Maçının Ardından - Cem Kavçak

16 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:22 Kaynak: AA

Galatasaray, Spor
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