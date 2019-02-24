Galatasaray-Akhisarspor Maçının Ardından - Cem Kavçak
16 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray
'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:22 Kaynak: AA
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