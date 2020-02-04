Galatasaray, Alanya'da
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçı için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:03 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçı için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip bugün Alanya'ya gelerek oteline yerleşti. Hava yoluyla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi otel yöneticileri ve çalışanları karşılayarak çiçek verdi. - ANTALYA
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