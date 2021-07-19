Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti

Galatasaray'da yerli transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu da renklerine bağlayarak yeni sezon öncesi 4. yerli transferini gerçekleştirdi.

BONSERVİSİ İÇİN 3 MİLYON EURO ÖDENECEK

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcunun transferi için Aytemiz Alanyaspor'la her konuda anlaşma sağladı. Bu transfer için Akdeniz ekibine 3 milyon euro ödenecek. Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon 42 resmi maça çıkmış ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.