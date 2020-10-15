Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

15.10.2020 14:34
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktiksel çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, idmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Taylan Antalyalı ise tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Türkiye A Milli Takımı kampından dönen Emre Kılınç, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde adaptasyon çalışması yaptı. Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan dönen Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol da antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

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