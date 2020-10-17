Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.10.2020 15:19
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Taylan Antalyalı, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken; milli takım dönüşü dün adaptasyon çalışması yapan Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla beraber yer aldı. Yapılan MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui ise bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam yaptıktan sonra pazartesi günü gerçekleşecek müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.


Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

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