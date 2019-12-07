Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Alanyaspor maçını 28 bin 711 seyirci izledi
Son Dakika Spor Galatasaray - Alanyaspor maçını 28 bin 711 seyirci izledi - Son Dakika Spor

Galatasaray - Alanyaspor maçını 28 bin 711 seyirci izledi

7 saat önce

Galatasaray-Alanyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 711 biletli seyirci takip etti.

Galatasaray - Alanyaspor maçını 28 bin 711 seyirci izledi, System.String[]

Galatasaray-Alanyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 711 biletli seyirci takip etti.


Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşırken, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İstanbul'da soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 711 biletli seyirci izledi. Alanyaspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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