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Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından

19.09.2021 19:41
Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmelerinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmelerinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan ve 1-0 kaybettikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde üç gün önce oynanan Lazio maçından farklı bir performans sergilemelerini yorgunluğa bağlayan Terim, "Üçüncü gün oynanacak maça istikrar adına aynı takımı sürdüm. Demek ki rotasyon istiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Özellikle 2. yarıda değişiklikler kendini gösterdi. Oyunu rakip sahaya yıktık, hücum devamlılığını elimize aldık, arka arkaya pozisyonlar ürettik ama son topu içeri atamadık." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların bazı futbolculara tepkisini eleştiren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim daha büyük bir sorunumuz var. Muhakkak kimse kaybetmek istemez ama yolun daha başındayız, daha eylüldeyiz. Taraftarımız, bizim en önemli silahımız ama böyle olursa bu iş aleyhimize döner. Sahanın içinde 30. dakikada Yedlin geri pas atınca yuhalandı. Bunu anlamadım. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti. Galatasaray'a en büyük yardımı yapacak olan taraftarımız ama Yedlin'i çıkarmak zorunda kaldık. Zaten yorulmuştu ama tepkiler ve etkiler var. Maçtan sonra 8 oyuncu yenilenmeye çıktı, Ali Sami Yen'de oyuncularımıza küfür ediliyor. Arkamızdan oyuncularımıza edilen küfürleri bizzat duyuyoruz. Burada enteresan bir şey var. Bizim için en büyük tehlike budur. Bu çocuklar bunların hiçbirini hak etmiyor. Daha 5. maç. Buraya namağlup gelmişiz ve üç gün önce tarihi bir zafer almışız ama bu nedir? Oyun 0-0 iken yuh çekiliyor. Statta olan bazı şeylere dikkat çekmek gerekiyor. Bu bizim için en tehlikelisi. Yapılanlar iyi değil. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Bugün en çok üzüldüğüm bu."

Terim, üç gün arayla maç yapmayı bazı oyuncuların kaldıramadığını vurgulayarak, "Burada da hatalıyım herhalde. Bunu da öğrenmiş olduk. Bazen böyle maçlarda Galatasaray'ın yaptığı önemli işlerden bir tanesi iyi oynamazken de öne geçmekti. Bugün bunu başaramadık. İkinci yarı yarım saat iyiydik ama bir türlü golü bulamadık. Epeydir 3 santrforumuzdan gol sesi de yok. Bizim bugünü kazançlı bitirmemizin tek unsuru 1-0 öne geçmemizdi. Ondan sonra daha rahat edebilirdik. Geçemeyince fiziksel olarak düştük. Hatalar da fazlalaştı. Rakip sahada kaptırdığımız döndü ve kalemizde gol oldu. Bizim adımıza iyi bir gün değildi. Demek ki ciddi rotasyonlu gitmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

DeAndre Yedlin'in tepkilerden çekindiği için atması gereken pozisyonlarda orta yapmadığını dile getiren Terim, "Normalde çıkarmam, çok isteneni de sokmam. Herkes kendi görevini yapacak. Burada kararları kimin vereceği belli. Bu bizim lehimize olsa, 'Bu işlere devam edin.' deriz. Bu işler nereye gidiyor bilmiyorum. Uzun zamandır yönlendirmeler var. Nereye gideceğine bakacağız." ifadelerini kullandı.

Diagne'nin kadroya alınmaması

Fatih Terim, kadroya almadığı Mbaye Diagne'nin yerine daha iyi çalışan oyuncuları tercih ettiğini söyledi.

Son 2 resmi maçta kadroda olmasına rağmen görev vermediği, Alanyaspor maçının da kadrosuna almadığı Diagne'nin durumunun sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Hafta içinde daha iyi çalışan oyuncuları kadroya aldım." dedi.

Terim, maçın son bölümlerinde kendisini yere bırakan ve oyundan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu'nun aşırı yorgunluktan dolayı kenara alındığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, yeni transferlerden Gustavo Assunçao'nun ne zaman forma giyeceğinin sorulması üzerine, "En kısa zamanda onu da göreceksiniz. Bize adapte olmasını bekledik. O da oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, ilk 11'de oynayanlar ile yedekte bekleyenlerin yakın kalitede olması gerektiğine dikkati çekerek, "Devre arasında Sofiane Feghouli, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed girdi. Onların girişiyle oyunu rakip yarı alana yığdık. Sonrasındaki yarım saatte birçok pozisyona girdik. Yedeklerin kalitesinin artması ve biraz daha güçlenmesi konusunda fikrim değişmedi. Böyle devam ederse bazı oyuncular demek ki 2 numara da olamayacak. Tercih haklarımızı daha çok mücadele eden, ne için girdiğini bilen oyunculardan yana kullanacağız. Oturan da sonradan giren de oynayan da gereğini yapacak." şeklinde görüş belirtti.

Marcao'nun eksikliği

Fatih Terim, cezası nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun eksikliğini hissettiklerini dile getirdi.

Marcao'nun önemli bir futbolcu olduğunu aktaran Terim, "Muhakkak ki oyun kurmamızda Marcao, tekniği ve sol ayağıyla bizim önemli silahlarımızdan biri. Ancak yapacak bir şeyimiz yok. Cezası devam ediyor. Marcao'suz oynayacağız ama başka arkadaşlarımız da devreye girebilir." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Fatih Terim, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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