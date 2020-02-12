Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi - Son Dakika
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Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi

2 gün önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. İlk maçta 2-0 yenildiği rakibini 3-1 mağlup eden Galatasaray kupaya veda ederken, Antalya ekibi ise adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 2-0 yendiği Galatasaray'a rövanşta 3-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, yarı finale yükseldi. Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Emre Akbaba, 55 ve 85. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 31. dakikada Bammou attı. Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor- Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MARİANO MALATYASPOR MAÇINDA YOK

Öte yandan Galatasaray'da Mariano 90. dakikada kırmızı kart gördü. Deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

MAÇI 27 BİN SEYİRCİ İZLEDİ

Galatasaray ile Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya hafta içi ve saatin geç olmasına rağmen ilgi yüksekti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 27 bin 25 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü. Alanya taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı. Galatasaray taraftarları maç bitiminde elenmelerine rağmen takımını tribünlere çağırarak destek verdi.

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi

Aytemiz Alanyaspor, Yaşar Kemal, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:27 
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