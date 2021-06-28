Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol bek transferine öncelik veren sarı-kırmızılı kulüp, Real Betis'te forma giyen Alex Moreno'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

REAL BETİS TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Fichajes.net'in Estadio Deportivo'ya dayandırdığı habere göre, 28 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımın formasını giyebilir. Haberde Galatasaray'ın Betis'e oyuncu için satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralanacak bir teklifte bulunduğu belirtildi. Yeşil beyazlı kulübün toplamda 7 milyon euroyu içeren bu teklife olumlu yanıt vereceği iddia edildi.

(FANATİK)