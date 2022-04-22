Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

22.04.2022 22:09
Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman küçük sahada ısınma ve pas istasyonuyla başladı. Çalışma, pozisyon oyunuyla devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular, burada hücum aksiyonları üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Altay maçı için son antrenmanını yarın 11.00'de yaptıktan sonra 15.15'te özel bir uçakla İzmir'e gidecek.

(İHA)

Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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