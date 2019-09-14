Son Dakika Haberleri: Galatasaray Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi
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Galatasaray Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi

1 saat önce

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın altıncı maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Galatasaray Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi, System.String[]

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın altıncı maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.


Anadolu Efes, maçın ilk periyodunu 23-17, devreyi 43-31 önde kapattı.


Üçüncü periyot da Anadolu Efes'in 63-62 üstünlüğüyle geçilirken, dördüncü periyot 77-77 berabere sona erdi.


Galatasaray Doğa Sigorta, uzatma periyodu sonunda Anadolu Efes'i 88-87 mağlup etti.

Anadolu Efes, Galatasaray, Antalya, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:55 
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