Galatasaray Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi

Galatasaray Doğa Sigorta, uzatma periyodu sonunda Anadolu Efes'i 88-87 mağlup etti.

Üçüncü periyot da Anadolu Efes'in 63-62 üstünlüğüyle geçilirken, dördüncü periyot 77-77 berabere sona erdi.

Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın altıncı maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

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