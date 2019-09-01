Galatasaray, andone'yi kap'a bildirdi
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Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:03 Kaynak: DHA
Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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