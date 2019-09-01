Son Dakika Haberleri: Galatasaray, andone'yi kap'a bildirdi
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Galatasaray, andone'yi kap'a bildirdi

12 saat önce

Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, andone'yi kap'a bildirdi, System.String[]

Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:03 Kaynak: DHA
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