Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına 6 eksikle gitti! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika

Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına 6 eksikle gitti! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandırANKARAGÜCÜ - GALATASARAYTeknik direktörlük koltuğunu ani bir kararla İbrahim Üzülmez'e emanet eden Ankaragücü, Üzülmez ile çıktığı 3 maçta 2 puan toplayabildi ve Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.

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ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY


Teknik direktörlük koltuğunu ani bir kararla İbrahim Üzülmez'e emanet eden Ankaragücü, Üzülmez ile çıktığı 3 maçta 2 puan toplayabildi ve Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.


Ankara'nın sarı-lacivertli ekibi eğer bu akşam Galatasaray'ı yenemezse, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre TFF 1. Lig'e düşen ilk takım olabilir...


Takımda Konrad Michalak dışında eksik yok. Tiago Pinto'yu yine sağ bekte izleyeceğiz. Gerson Rodrigues ve Dever Orgill kaderlerini tayin edecek isimler olacak...


Pandemi arasına 2 beraberlikle giden, ara dönüşü de çıktığı 5 maçta galibiyeti olmayan Galatasaray ise Ankara deplasmanına 6 eksikle gitti!


Sakatlıkları devam eden Mario Lemina ve Radamel Falcao ile, sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone'nin yanı sıra, cezalı Sofiane Feghouli ve lisansı çıkarılmayan Christian Luyindama kafilede yer almadı...


TD Fatih Terim hücumun en ilerisinde yine Adem Büyük'e forma verecek. Cezası sona eren Marcelo Saracchi sol bekteki yerini geri alacak, onun dışında Alanyaspor karşısındaki ilk 11 aynen devam edecek.


Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de çıktığı 5 iç saha maçının 4'ünde gol atmayı başardı.


Adem Büyük bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla attığı 7 golün 5'ini deplasmanda kaydetti.


%34'lük kesim Ankaragücü'nün düşme ihtimalini göz ardı edip sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine güveniyor...


10 gün önce Galatasaray'a veda eden Yuto Nagatomo'nun Inter formasıyla Genoa'ya attığı güzel gol...




İbrahim Üzülmez, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 03:30 

Son Dakika Spor Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına 6 eksikle gitti! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika Spor
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