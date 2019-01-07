Galatasaray Antalya'da Çalışmalarını Sürdürdü
1 saat önce
Galatasaray, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te akşam idmanını gerçekleştirdi.
Galatasaray
, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek
'te akşam idmanını gerçekleştirdi. Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında zaman zaman yoğun yağış altında Teknik Direktör Fatih Terim
gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanın son bölümünde dolu yağdı. Antrenmanda Maicon
, sol topuğunda ağrı hissettikten sonra ağrısının ilerlememesi adına tedbir amaçlı olarak kenara geldi. Dün akşam kampa katılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera
da idman yer aldı. Galatasaray yarın saat 15.00'de Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
ile hazırlık maçı yapacak.
(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:31 Kaynak: İHA
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