Son Dakika Haberleri: Galatasaray Antalya'daki Son Antrenmanını Yaptı

Galatasaray Antalya'daki Son Antrenmanını Yaptı

42 dakika önce

Galatasaray, sezon ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampının son antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray Antalya'daki Son Antrenmanını Yaptı, System.String[]
Galatasaray, sezon ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampının son antrenmanını gerçekleştirdi. Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda yeni transfer Emre Taşdemir düz koşu yaptı. Antrenman sonunda Donk ile Maicon'un güreşmesi renkli görüntülere sahne oldu. Çalışmalarının Antalya etabını tamamlayan Galatasaray, yarın saat 11.00'de özel uçakla Almanya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00'de Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Fatih Terim, Antalya, Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj Younes Belhanda Basın Mensuplarına İsyan Etti: 10 Numara Değilim Bunu Kafanıza Sokun

İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdüren Galatasaray, Antalya Kampını Noktaladı Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:38:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Antalya'daki Son Antrenmanını Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]