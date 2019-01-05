Galatasaray, Antalya Kampındaki İlk Çalışmasını Yaptı
12 dakika önce
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek beldesindeki ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Galatasaray
, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp hazırlıkları kapsamında Antalya
'nın Belek
beldesindeki ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Teknik direktör Fatih Terim
yönetimindeki antrenmana core-stabilizasyon hareketleri ve dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda dayanıklılık oyunları (sırasıyla minyatür kaleli ve çift kaleli) gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Emre Akbaba
, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda özel bir çalışma yaptı.
Sarı kırmızılılar, Antalya'nın Belek beldesindeki hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:43 Kaynak: DHA
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