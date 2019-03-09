Galatasaray Antalyaspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Öte yandan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.



(İHA)

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