Galatasaray, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşması için yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Antalya'ya hareket edecek ve son orada yaptıktan sonra kampa girecek. - İSTANBUL