Galatasaray, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor
'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılık çalışması yapıldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:09 Kaynak: AA
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