Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar oyun oynanan antrenmanın bir sonraki bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. İdmanın, yenilenme koşusunun ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Yuto Nagatomo'nun, kendisi için hazırlanan özel program dahilindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Galatasaray ile Antalyaspor arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Antalyaspor, Galatasaray, Spor
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