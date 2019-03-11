Galatasaray-Antalyaspor Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor
'u konuk eden Galatasaray
, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, Süper Lig'de geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile 1-1 berabere kaldıkları maçta görev alan oyunculardan Kostas Mitroglou, Semih Kaya
ve Selçuk İnan
'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine cezası biten Mariano Filho ile Emre Akbaba
ve Mbaye Diagne
'yi Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo
ile Fernando Reges
ve Sinan Gümüş
müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, maça Fernando Muslera
, Mariano Filho, Christian Luyindama
, Marcao, Emre Taşdemir
, Badou Ndiaye
, Younes Belhanda
, Sofiane Feghouli
, Emre Akbaba, Henry Onyekuru
ve Mbaye Diagne ile başladı.
Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan, Martin Linnes
, Ryan Donk
, Ömer Bayram
, Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Yunus Akgün
ve Muğdat Çelik
oturdu.
Antalyaspor'da 2 eksik
Antalyaspor'da Nazım Sangare ve Tarık Çamdal
müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Sarı kart cezalısı olan Sangare ile sakatlığı bulunan Tarık Çamdal, karşılaşmada görev yapamadı.
Öte yandan, maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları olan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
lehine tezahürat yaptı. Korkmaz, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.