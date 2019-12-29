Galatasaray-Antalyaspor maçından öğrendiğimiz 5 gerçek - Son Dakika
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Galatasaray-Antalyaspor maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

6 saat önce

İşte Galatasaray-Antalyaspor maçından ön plana çıkan 5 maddeFALCAO KENDİNİ BULDUUzun süren sakatlık döneminin ardından Falcao attığı iki golle kendini buldu.

Galatasaray-Antalyaspor maçından öğrendiğimiz 5 gerçek, System.String[]

İşte Galatasaray- Antalyaspor maçından ön plana çıkan 5 madde


FALCAO KENDİNİ BULDU


Uzun süren sakatlık döneminin ardından Falcao attığı iki golle kendini buldu. Son vuruşlardaki ustalığıyla bir kez dünyanın en iyi gol ustalarından biri olduğunu belli etti.


FEGHOULI SAÇ BAŞ YOLDURTTU


Galatasaray'da en büyük hayalkırıklığı Feghouli oldu. İlk yarıda 4 net gol pozisyonunu harcayan Feghouli taraftara deyim yerindeyse saç baş yoldurttu.


BABEL HAMLESİ


Kaçırdığı goller sebebiyle performansını beğenmediği Feghouli'yi ikinci yarıda oyundan alan Fatih Terim'in Ryan Babel hamlesi 4.golü getirdi ve rakip takımın direncini tamamen kırdı.


TARIK'A YOĞUN PROTESTO


Galatasaray taraftarları sarı kırmızılı takımda kaldığı yıllar boyunca hiçbir fayda sağlamayan eski futbolcuları Tarık Çamdal'ı uzun süre protesto ederek o günleri unutmadıklarını gösterdi.


YENİ SEVGİLİ TAYLAN


Üçüncü bölgede son derece etkiliydi ve tüm mücadelelerde ayakta kaldı. Attığı golle ve kazandırdığı penaltıyla bir kez daha forma için güçlü bir aday olduğunu gösterdi.


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Antalyaspor, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:59 
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