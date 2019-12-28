Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas - Son Dakika Spor

Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas

6 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray'a 5-0 kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray'a 5-0 kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.

Tomas, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçta erken yenen golün takımı için kötü olduğunu vurgulayan Tomas, "Bugün böyle farklı bir mağlubiyet çok üzücü ama maalesef futbolda bunlar var. Sezon boyunca takımımız erken gol yiyince oyundan düşüyor. İlk 45 dakika kötü de oynadık. İkinci yarıya farklı taktikle başladık. Birkaç pozisyon ürettik ama final paslarını ve sonuçlandırmayı yapamadık." diye konuştu.

Hırvat teknik adam, "İkinci yarıda bu takımda çok büyük değişiklik olacak. Bu takıma ve camiaya inanıyorum. Geçen sene Rizespor'da yaşadım. Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum. Bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas

Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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