Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise pas oyunlarının ardından dar alan çalışmaları üzerinde durdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, kamp yaptığı otelin tesislerinde bir antrenman gerçekleştirdi.

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