Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Antalyaspor Maçının Var'ı Serkan Çınar

Galatasaray - Antalyaspor Maçının Var'ı Serkan Çınar

56 dakika önce

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Çınar oldu.

Galatasaray - Antalyaspor Maçının Var'ı Serkan Çınar, System.String[]
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Çınar oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Çınar oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat yer alacak.

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:46 Kaynak: İHA

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