Galatasaray - Antalyaspor Maçının Var'ı Serkan Çınar
56 dakika önce
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Çınar oldu.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray
'ın bu akşam sahasında Antalyaspor
ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Çınar
oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler
yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy
ve Kemal Yılmaz
yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Çınar oldu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat
yer alacak.
(Uygar Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:46 Kaynak: İHA
Galatasaray-Antalyaspor Maçının VAR Hakemi Serkan Çınar
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