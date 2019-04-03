Son Dakika Haberleri: Galatasaray Ara Vermeden Başladı

Galatasaray Ara Vermeden Başladı

2 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanda dün akşam Evkur Yeni Malatyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan maçta tam süre alan futbolcular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise core stabilizasyon hareketleri ve dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde altıya altı dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Kosta Mitroglou ve Yuto Nagatomo, fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.

Dün akşam oynanan maçta gözüne aldığı darbe sonrası gözünde hafif düzeyde yaralanma oluşan Henry Onyekuru, yenilenme grubuyla antrenman yaptı.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:17 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Galatasaray, Spor
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