Galatasaray ara vermedi

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise salon çalışmasının ardından sahada dinamik ısınma ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Florin Andone, salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.



Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Konya'ya hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek. - İSTANBUL