Galatasaray ara vermedi

Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncular, yenileme çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana genel kuvvet çalışmalarıyla başlayıp, interval koşularla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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