'Yuvana hoş geldin Arda Turan Mustafa Cengiz : Gecikmeli de olsa Arda yuvaya döndü " Galatasaray camiası çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir"Arda Turan: Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum.İSTANBUL,- Galatasaray, Arda Turan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun imza töreninde başkan Mustafa Cengiz, 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak , başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal yer aldı.Başkan Cengiz, Arda Turan'ın bir transfere değil, yuvasına geri dönüşe imza attığını belirtti. Arda Turan'ın transferi için gerekli zeminin oluştuğunu ve kendisinin yuvasına döndüğünü dile getiren Mustafa Cengiz, "Aslında Arda Turan'ın transferi bir transfer imzası değil, yuvasına geri dönüş imzası. Arda, bu yuvada yetişmiş bir kardeşimiz, değerli bir sporcu, Türkiye 'yi ve Türk sporunu başarıyla temsil etmiş bir insan. Biraz gecikmeli de olsa yuvaya döndü. Taşlar yerli yerine oturdu, su aktı ve yolunu buldu. Doğru şekilde, doğru usullerle, teknik heyetimizin talebi doğrultusunda oldu. Biz teknik heyetimizin taleplerini çok ciddiye alırız. Bizlere şampiyonluk yaşatmış teknik direktörümüzün riyasetinde, onun taleplerini ciddiye alırız. Arda da teknik heyetimizin istediği oyunculardan biriydi. Bizim de niyetimiz ile uyuştu. Kendisine yuvana hoş geldin Arda diyoruz." diye konuştu.'GALATASARAY CAMİASI ÇOK BÜYÜK BİR CAMİADIR. KUCAKLAYICIDIR, AFFEDİCİDİR?Galatasaray'ın birlik ve beraberlik ruhuyla yaşayan bir camia olduğunu hatırlatan ve Arda Turan'ın da bunun parçası olduğunu söyleyen Cengiz, "Bizim Arda ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. İnsanlar hata yapabilir, şu anda ben bile konuşurken bir pot kırmış veya hata yapmış olabilirim. Hata insana, kula mahsus. Bunları bu aşamada çok büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Hele benim gibi üç tane kanser geçirip hala savaşırsanız, biraz daha hoşgörülü biraz daha toleranslı olmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunu ne derece realize edebilirsiniz, o da ayrı bir gündem maddesi. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Camiası çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir. Birliktelik, beraberlik ruhu içinde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur. Bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir. Kendisine tekrar yuvana hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandıARDA TURAN: GALATASARAY'IN EVLADI ARDA'YI HERKESE GÖSTERECEĞİME İNANIYORUM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler ve teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür eden Arda Turan, 'Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle. Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Florya'daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına koymuşlardı. Şimdi yeni Ardalarla beraber orada oynama zamanı. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekası hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İlk antrenmanı iple çekiyorum' ifadelerini kullandı.