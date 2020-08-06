Galatasaray, Arda Turan'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray, yıldız futbolcu Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Arda 4 milyon TL ücret alacak.

Galatasaray, başarılı profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübe transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Arda ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunda 4 milyon TL alacak. Arda ayrıca bugün sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden de geçti.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4 milyon TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir." - İSTANBUL