Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 93-85

Galatasaray - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 93-85

28 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Semih VuralGALATASARAY: Klobucar 13, Göksenin Köksal 13, Harrison 14, Hayes 27, Auguste 18, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 3, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 3, ArapovicAREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gibson 8, Hayes 20, Eldridge...

Galatasaray - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 93-85, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Semih Vural

GALATASARAY: Klobucar 13, Göksenin Köksal 13, Harrison 14, Hayes 27, Auguste 18, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 3, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 3, Arapovic

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gibson 8, Hayes 20, Eldridge 13, Tiby 12, Williams 24, Berkay Candan 7, Mükremin Deniz Kılıçlı, Kerem Özkan, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal 1

1'İNCİ PERİYOT: 25-27

İLK YARI: 45-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Galatasaray sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 93-85 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu maçla ligdeki 8'inci galibiyetini aldı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de maçı locadan takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:27 Kaynak: DHA

Spor
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