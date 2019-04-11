Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Arkas Spor: 0-3

Galatasaray - Arkas Spor: 0-3

35 dakika önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet GülGALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye)ARKAS SPOR: Mustafa Koç, Radke, Taht, Matic, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert)SETLER: 18-25, 18-25, 21-25SÜRE:...

Galatasaray - Arkas Spor: 0-3, System.String[]


SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye)

ARKAS SPOR: Mustafa Koç, Radke, Taht, Matic, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert)

SETLER: 18-25, 18-25, 21-25

SÜRE: 83 dakika (31, 25, 27)

TVF Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 15 Nisan Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:32 Kaynak: DHA
Galatasaray, Burak Mert, Arkas Spor, Spor
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