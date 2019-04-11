Galatasaray - Arkas Spor: 0-3

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
GALATASARAY: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
, Gergye)
ARKAS SPOR: Mustafa Koç, Radke, Taht, Matic, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu
(Burak Mert
)
SETLER: 18-25, 18-25, 21-25
SÜRE: 83 dakika (31, 25, 27) TVF
Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında Arkas Spor
, deplasmanda Galatasaray
'ı 3-0 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 15 Nisan Pazartesi günü İzmir
'de oynanacak.