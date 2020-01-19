Galatasaray, Arteta'dan haber bekliyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Arteta'dan haber bekliyor! - Son Dakika Spor

Galatasaray, Arteta'dan haber bekliyor!

6 saat önce

Murillo'nun Celta Vigo'ya gitmesi sonrası Galatasaray'da 1 numaralı stoper adayı Shkodran Mustafi...Bu transferde girişimlerini hızlandıran Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki Alman savunmacının hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.

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Murillo'nun Celta Vigo'ya gitmesi sonrası Galatasaray'da 1 numaralı stoper adayı Shkodran Mustafi...


Bu transferde girişimlerini hızlandıran Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki Alman savunmacının hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.


Arsenal'de sadece 3 Premier Lig maçında forma giyen Mustafi, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.


Arteta izin verirse, Galatasaray kiralama teklifini resmiyete dökecek. (Fanatik)


Galatasaray, Celta Vigo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:33 
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