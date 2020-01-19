Galatasaray, Arteta'dan haber bekliyor!

Murillo'nun Celta Vigo'ya gitmesi sonrası Galatasaray'da 1 numaralı stoper adayı Shkodran Mustafi...



Bu transferde girişimlerini hızlandıran Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki Alman savunmacının hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.



Arsenal'de sadece 3 Premier Lig maçında forma giyen Mustafi, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.



Arteta izin verirse, Galatasaray kiralama teklifini resmiyete dökecek. (Fanatik)



