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Galatasaray, Arteta'dan haber bekliyor!
6 saat önce
Murillo'nun Celta Vigo'ya gitmesi sonrası Galatasaray'da 1 numaralı stoper adayı Shkodran Mustafi...Bu transferde girişimlerini hızlandıran Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki Alman savunmacının hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.
Murillo'nun Celta Vigo'ya gitmesi sonrası Galatasaray'da 1 numaralı stoper adayı Shkodran Mustafi...
Bu transferde girişimlerini hızlandıran Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki Alman savunmacının hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.
Arsenal'de sadece 3 Premier Lig maçında forma giyen Mustafi, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Arteta izin verirse, Galatasaray kiralama teklifini resmiyete dökecek. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:33
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