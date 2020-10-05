Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı

Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Atalay Babacan'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL