Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı

Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Atalay Babacan'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralık olarak gittiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:09 - Kaynak: İHA
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