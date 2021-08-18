Üye Girişi
Galatasaray, Avrupa'da 293. maçına çıkacak - Son Dakika

Galatasaray, Avrupa'da 293. maçına çıkacak

18.08.2021 10:09
Galatasaray, Avrupa'da 293. maçına çıkacak, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka'nın Randers takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 293. kez sahne alacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka'nın Randers takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 293. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 292 müsabakanın 102'sinden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 390 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 441 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi116282959112197
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 2617636129
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi82322624131106
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam29210276114390441

Müzesinde 2 Avrupa kupası bulunuyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.

Galatasaray, Real Madrid, Şampiyon, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa'da 293. maçına çıkacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor 10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor Şaşkınlık yaratan olay! 2 metrelik tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı 10:32 Şaşkınlık yaratan olay! 2 metrelik tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı 10:09 Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı
Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 09:51 Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı 09:02 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz

Son Dakika Haberleri
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
10:32 Şaşkınlık yaratan olay! 2 metrelik tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı
10:09 Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı
10:08 Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü
09:53 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti
09:51 Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış
09:41 Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
09:01 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
08:59 Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu         
10:49
Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor         
10:41
57 yaşındaki Hülya Avşar denizde şov yaptı 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde şov yaptı         
10:14
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakayı ele verdi Eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakayı ele verdi         
09:53
Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı         
09:42
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
Afganistan'da sular durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı Afganistan'da sular durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı         
07:10
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 11:17:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Avrupa'da 293. maçına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement