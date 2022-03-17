Galatasaray, Avrupa'da bu sezon 14 maça çıktı - Son Dakika
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Galatasaray, Avrupa'da bu sezon 14 maça çıktı

17.03.2022 22:50
Galatasaray, Avrupa'da bu sezon 14 maça çıktı

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 14 karşılaşmaya çıktı ve 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 14 karşılaşmaya çıktı ve 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'a 2-1 mağlup oldu ve elendi. Sarı-kırmızılılar bu mücadele ile bu sezon Avrupa kupalarında 14. karşılaşmasına çıktı. Aslan söz konusu maçlarda 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı. Galatasaray bu karşılaşma haricinde bu sezon Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda temsilcisi PSV'ye iki maçta da kaybetti. Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa Ligi'nde de tek yenilgisini de Barcelona karşısında aldı.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

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Galatasaray bu sezonki Avrupa defterini kapadı Galatasaray bu sezonki Avrupa defterini kapadı UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 2 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 2 (Maç sonucu)

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Kaynak: İHA

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