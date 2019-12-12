Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor

Galatasaray'da, dün gece Paris Saint-Germain karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetle bu sezonki Avrupa macerası son buldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçta birlikte Avrupa kupalarında oynadığı son 13 müsabakada galibiyetle tanışamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla almıştı. Sar-kırmızılılar bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi olmak üzere oynadığı 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet aldı ve 4 beraberlik elde edebildi.



DEPLASMANDA 20 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET



Dün oynanan Paris Saint-Germain maçı ile birlikte Galatasaray'ın Avrupa kupalarında deplasmandaki galibiyet hasreti 20 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki en son deplasman galibiyetini 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci tur ikinci maçında Alman ekibi Schalke 04 karşısında almıştı. Galatasaray, maçı 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetinin ardından deplasmanda oynadığı 19 karşılaşmada 15 kez kaybederken, rakipleri 4 kez de berabere kaldı.



Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında son dış saha golünü ise 25 Şubat 2016 tarihinde oynanan Lazio deplasmanında kaydetti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı maçta İtalyan rakibine 3-1 kaybetmişti. Sarı-kırmızıların golünü Yasin Öztekin atmıştı. Galatasaray, Lazio karşılaşmasının ardından Avrupa kupalarında oynadığı son 8 deplasman müsabakasında golle tanışamadı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KABUS GİBİ SEZON



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 16'ncı kez katılma başarısı gösterdiği bu sezon Avrupa serüvenindeki en kötü grup performanslarından birini yaşadı. Sarı-kırmızılılar A Grubu'nda İspanya'dan Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Belçika'dan Club Brugge ile karşılaştı. Galatasaray, söz konusu maçlarda galibiyet ile tanışamazken 2 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, oynanan 6 karşılaşmada kalesinde 14 gol görürken, rakip kalelere ise 1 gol atabildi. Bu sonuçlarla grubunu 2 puan ile son sırada tamamlayan Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa macerası son bulmuş oldu.



Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği kötü hücum performansı ve istatistikleri ile de dikkat çekiyor. Galatasaray 48 şutla rakip kaleye en az şut çeken, 9 ile rakip kaleye en az şut isabet ettiren takım olurken, kalesinde yediği 14 golle de en çok gol yiyen beşinci takım oldu. Sarı-kırmızılılar bunun yanı sıra 1 gol ile turnuvanın en az gol atan takımı olarak hücumda büyük sıkıntı çekti. Galatasaray'ın turnuvadaki tek golü A Grubu 5'nci haftasında sahasında Club Brugge ile oynadığı maçta Adem Büyük'ten geldi.



TERİM 4'ÜNCÜ DÖNEMİNDE AVRUPA'DA KÖTÜ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYUYOR



Galatasaray'da 21 Aralık 2017 tarihinde sarı-kırmızılıların başındaki 4'üncü dönemine başlayan teknik direktör Fatih Terim, takımın başında Avrupa kupalarında başarısız bir grafik çiziyor. 2000 yılında Galatasaray'ın başında Türkiye'ye futbolda ilk ve tek Avrupa kupası olan UEFA Kupası'nı kazandıran Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Sarı-kırmızılılar ile Süper Lig'de son iki sezonda şampiyonluğu elde eden 66 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında ise takımı ile istediği başarıyı elde edemiyor. Terim'in 4'üncü döneminde Galatasaray çıktığı 14 Avrupa kupası maçında 1 galibiyet alabilirken, rakiplerine 9 kez mağlup oldu ve 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon D Grubu'nda Portekiz'in Porto, Almanya'nın Schalke 04 ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları ile mücadele eden Terim'in Galatasaray'ı grubunu 6 maç sonunda 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica takımı ile eşleşmiş ve rakibine 1-2 ve 0-0'lık skorlar sonucunda elenerek Avrupa kupalarına veda etmişti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip kaleye 6 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol görmüştü.



Sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda İspanya'nın Real Madrid, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile mücadele etti. Oldukça kötü bir grup performansı sergileyen Terim'in Galatasaray'ı attığı 1 gol ve topladığı 2 puanla ile grubunda son sırayı alarak Avrupa kupalarına veda etti.



