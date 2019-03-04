Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Avrupa'da Final Peşinde

Galatasaray, Avrupa'da Final Peşinde

32 dakika önce

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'ı konuk edecek.

Galatasaray, Avrupa'da Final Peşinde, System.String[]
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında Rusya'da oynanan yarı finalin ilk maçını Kuzbass 3-1 kazanmıştı.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda mücadeleyi altın sete götürecek. Kuzbass, alacağı galibiyetlerin yanı sıra 3-2 yenilmesi halinde de turu geçen taraf olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, voleybol, Galatasaray, Spor
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