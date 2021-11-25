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Galatasaray Avrupa'daki yenilmezliğini 9 maça çıkardı - Son Dakika

Galatasaray Avrupa'daki yenilmezliğini 9 maça çıkardı

25.11.2021 22:49
Galatasaray Avrupa'daki yenilmezliğini 9 maça çıkardı

Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle bu sezon Avrupa kupalarındaki yenilmezliğini 9. maça çıkardı.

Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle bu sezon Avrupa kupalarındaki yenilmezliğini 9. maça çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılılar Avrupa'daki yenilmezliğini de sürdürdü.

Aslan UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçların ardından 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'ye mağlup olduktan sonra 4 UEFA Avrupa Ligi eleme maçı, 5 de UEFA Avrupa Ligi grup müsabakasında rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Galatasaray Avrupa'daki yenilmezliğini 9 maça çıkardı

Olimpik Marsilya, Galatasaray, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray Avrupa'daki yenilmezliğini 9 maça çıkardı - Son Dakika


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