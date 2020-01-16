Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı - Son Dakika

Dünyaca ünlü denetim ve mali değerlendirme firması KPMG, Avrupa'nın sekiz büyük futbol ülkesinin şampiyonlarının yıllık mali tablolarını kıyasladığı "Avrupa Şampiyonları 2020" başlıklı raporunu yayınladı. Rapora göre Galatasaray, gelir artışı ve net kar-zarar dengesinde Avrupa devlerini geride bıraktı.

2018/2019 sezonunu şampiyon bitiren kulüplerin yer aldığı çalışmada Galatasaray ile birlikte, Ajax, Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Benfica değerlendirildi.

Rapora göre sarı-kırmızılı kulüp, kadro masrafı/işletme geliri oranında %49 ile sekiz Avrupa Şampiyonu arasında en iyi ikinci paya sahip takım oldu. 2017-2018 sezonuyla karşılaştırıldığında kadro masraflarının işletme gelirine oranında %22'lik bir tasarruf sağlayan Galatasaray, bu alanda olumlu karneye sahip tek şampiyon olarak öne çıktı. 2018 yılının Ekim ayında UEFA ile yapılan anlaşmaya göre, 2018-2019 sezonu sonunda 20 milyon Euro'ya kadar zarar açıklama hakkı bulunan sarı-kırmızılılar, yılı 5 milyon Euro karla kapatarak maliyetlerde sağladığı tasarrufu, artıya geçerek taçlandırdı.

KPMG'nin 2019 raporunda belirttiği verilere göre 2011-2012 sezonundan bu yana, vergi sonrası kar-zarar dengesinde ekside olan Galatasaray, böylece 2019-2020'yle birlikte o sezondan beri ilk kez kara geçmiş oldu.

Yine 2019 raporuna göre gelir artışında sekiz Avrupa şampiyonu arasında %19'luk yükselişle birinci olan Cimbom, 2020 verilerine göre de %28'lik gelir artışı sağlayarak büyümesini sürdürdü.

Raporda yer alan bir diğer veriye göre, kulüp tasarrufa dayalı mali politikasını sürdürürken oyuncu kadrosuna değer katmaya da devam etti. Takımda yer alan oyuncuların piyasa değeri geçen yıla göre %30'luk artış gösterdi.

Net kar/zarar dengesinde 5 milyon Euro'luk kara geçmek için önceki sezona göre 54 milyon Euro'luk artı değer sağlayan Galatasaray, bu alanda da diğer yedi Avrupa şampiyonu arasından sıyrılarak birinci oldu.

(İHA)