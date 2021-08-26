Üye Girişi
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırdı - Son Dakika

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırdı

26.08.2021 22:53
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırdı, System.String[]

Randers: 2-1Kaan ÜLKER / STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)GALATASARAY: Muslera - Boey, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Aytaç Kara), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Babel (Dk.

Randers: 2-1

Kaan ÜLKER/

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

GALATASARAY: Muslera - Boey, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Aytaç Kara), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Babel (Dk. 73 Emre Kılınç), Feghouli (Dk. 87 Emre Akbaba), Diagne (Dk. 87 Mohamed)RANDERS: Carlgren - Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin (Dk. 62 Kristensen), Kehinde (Dk. 83 Bundgaard Kristensen), Johnsen, Lauenborg, Tibbling (Dk. 63 Ankersen), Hammershoy-Mistrati (Dk. 62 Klysner), Egho (Dk. 70 Kamara)GOLLER: Dk. 48 van Aanholt, Dk. 59 Lauenborg (KK) (Galatasaray) - Dk. 11 Egho (Randers)SARI KARTLAR: van Aanholt, Alpaslan, Luyindama (Galatasaray) - Egho, Johnsen, Kamara, Bundgaard Kristensen (Randers)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Danimarka temsilcisi Randers'ı ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 48'inci dakikada van Aanholt ve 59'uncu dakikada kendi kalesine Lauenborg kaydetti.

11'inci dakikada Randers öne geçti. Kehinde'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Egho'nun kafa vuruşunda yerden seken top Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.20'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Boey'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu düzelttikten sonra şutunu çekti ancak top kaleci Carlgren'de kaldı.32'nci dakikada Babel'in sol kanattan çizgiye iner inmez ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Boey'un şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.32'nci dakikada Feghouli'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin kaleciyi geçtikten sonra çektiği şut üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.40'ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kehinde'nin şutu az farkla yandan auta gitti.42'nci dakikada sol kanattan Aanholt'un ortasında ceza sahası içinde bomboş durumdaki Babel'in kafa vuruşu kalecide kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.48'inci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topla buluşan Babel, pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Aanholt'a çıkardı. Aanholt'un uzak kale direğine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.49'uncu dakikada sarı-kırmızılılar, bulduğu iki net pozisyonla öne geçme şansını değerlendiremedi. Feghouli'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu kaleci kurtarmayı başardı. Baskısını sürdüren Galatasaray'da pozisyonun devamında ceza sahası içi sağ çaprazda tekrar topla buluşan Diagne'nin şutu bu sefer de üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.59'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Barış'ın sıfıra inerek çevirdiği topta, altı pas içindeki topu uzaklaştırmak isteyen Piesinger'in vuruşu takım arkadaşı Lauenborg'a çarparak ağlarla buluştu: 2-1.82'nci dakikada Johnsen'in kullandığı serbest vuruşta Diagne meşin yuvarlağı ceza sahası dışarısına uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Bundgaard Kristensen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.90+4'üncü dakikada Berkan'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren van Aanholt, meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama top, yan direkten geri geldi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak gruplara kaldı.


Kerem Aktürkoğlu, Alper Yılmaz, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırdı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Bakan Koca 23:32 Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy patlamaların yaşandığı Kabil'den son durumu paylaştı: Mermiler namlu ağzında 22:53 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy patlamaların yaşandığı Kabil'den son durumu paylaştı: Mermiler namlu ağzında Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi 22:30 Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
Sokak ortasında kadını darbedip kameraya çeken kişiyi kurşun yağdırmakla tehdit etti 21:18 Sokak ortasında kadını darbedip kameraya çeken kişiyi kurşun yağdırmakla tehdit etti Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu 20:50 Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu 19:33 Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu 18:55 Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi 18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Son Dakika Haberleri
18:57 6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak         
00:02
Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı         
23:23
Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı         
22:51
Son Dakika: ABD'den Kabil saldırılarıyla ilgili açıklama: DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak, gerekirse saldırırız Son Dakika: ABD'den Kabil saldırılarıyla ilgili açıklama: DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak, gerekirse saldırırız         
22:19
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 6 patlama: En az 60 ölü, 140 yaralı Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 6 patlama: En az 60 ölü, 140 yaralı         
21:01
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti         
19:25
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 00:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement