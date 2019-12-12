Galatasaray, Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray, Avrupa'ya veda etti - Son Dakika

Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı.

Galatasaray, Avrupa'ya veda etti, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar 4. dakikada sol kanattan Bernat'ın ortasında ceza sahası dışından Sarabia'nın vuruşunda Muslera topu güçlükle çeldi.

20. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Mario Lemina'nın şutu yandan auta çıktı.

24. dakikada verkaç yaparak son çizgiye inen Neymar'ın pasında ceza sahası içinde Mbappe'nin şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

33. dakikada Neymar'ın ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe'nin pasında Mauro Icardi boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 1-0

35. dakikada Neymar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarabia'nın yerden şutundan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 2-0

47. dakikada Mbappe'nin topuk pasında topla buluşan Neymar'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

63. dakikada Neymar'ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topu alan Mbappe'nin vuruşu filelerle buluştu. 4-0

82. dakikada ceza sahası içinde Ryan Donk'un Mbappe'ye yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cavani meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-0

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Marinescu xx, Ovidiu Artene xx

Paris Saint-Germain: Rico xx, Kouassi xxx (Verratti dk. 75 x), Diallo xxx, Marquinhos xx, Kurzawa xx, Paredes xx, Bernat xxx (Kehrer dk. 75 x), Sarabia xxx, Neymar xxx, Mbappe xxx, Icardi xxx (Cavani dk. 67 xx)

Yedekler: Navas, Thiago Silva, Julian Draxler, Eric Choupo-Moting

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Donk x, Marcao x, Nagatomo x, Nzonzi x (Şener dk. 72 x), Lemina x, Seri x (Selçuk dk. 41 ?), Belhanda x, Ömer Bayram x, Emre Mor x (Falcao dk. 62 x)

Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Mauro Icardi (dk. 33), Sarabia (dk. 35), Neymar (dk. 47), Mbappe (dk. 63), Cavani (dk. 83 pen.) (PSG)

Sarı kartlar: Kurzawa (PSG), Mario Lemina, Belhanda, Nzonzi, Falcao, Muslera (Galatasaray)

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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