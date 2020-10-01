Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Galatasaray: 2-1

Ata SELÇUK/

STAT: Ibrox

HAKEMLER: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında Galatasaray, İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.Ibrox Stadyumu'nda Rangers'a galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada Arfield ve 59'uncu dakikada Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 87'nci dakikada Marcao'dan geldi.

9'uncu dakikada Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına sarkıttığı Feghouli, topa doğru hareketlendi ancak kaleci McGregor, meşin yuvarlağın sahibi oldu.20'nci dakikada Emre Kılınç'ın başlattığı hızlı hücum sonucunda topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top üstten auta gitti.32'nci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambol sonucunda top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktarırken, Feghouli'nin denemesi Goldson'dan döndü. Rangers savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.52'nci dakikada Hagi'nin pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Arfield, sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruş sonucunda topu ağlara gönderdi: 1-0.59'uncu dakikada Barisic'in sol kanattan içeri kestiği topta arka direkte Linnes'in üzerinden yükselen Tavernier'in kafa vuruşu fileleri sarstı: 2-0.83'üncü dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içine yolladığı topta Elabdellaoui'nin yaptığı vuruş kalecide kaldı.87'nci dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Marcao, yaptığı kafa vuruşuyla farkı bire indirdi: 2-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.