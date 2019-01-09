Galatasaray Ayak Tenisi Oynadı
1 saat önce
- Galatasaray ayak tenisi oynadıANTALYA - Galatasaray sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla devam etti.
- Galatasaray
ayak tenisi oynadı
ANTALYA - Galatasaray sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek
'te yaptığı antrenmanla devam etti.
Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında Teknik Direktör Fatih Terim
gözetiminde gerçekleşen antrenmana sarı-kırmızılılar düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam antrenmanda ayak tenisi oynandı. Younes Belhanda
'nın vole vuruşu yaparak aldığı maç sayısına karşı takım itiraz etti. Daha sonra kameradan görüntü izlenerek karar verildi.
Öte yandan antrenmanda Fatih Terim'in yardımcıları bir süre top oynadı. Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:27 Kaynak: İHA
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