Galatasaray ayrılığı duyurdu

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcumuz İsmail Çipe'nin 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarının sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcumuz İsmail Çipe'nin 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarının sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

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