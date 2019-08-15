Son Dakika Haberleri: Galatasaray ayrılığı duyurdu
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Galatasaray ayrılığı duyurdu

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcumuz İsmail Çipe'nin 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarının sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

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Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz İsmail Çipe'nin 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarının sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:18 
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