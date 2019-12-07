Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından notlar

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmadan notlar şöyle.

GALATASARAY, ALANYASPOR'A KAYBETMİYOR

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile bugüne kadar oynadığı 7 maçı da kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray, rakibiyle 7. kez karşılaştı. Resmi maçlarda bugüne kadar rakibine mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakada da bunu sürdürdü. Aslan böylece rakibine karşı 6 galibiyetini aldı. Geride kalan 1 karşılaşmada berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 21 gol kaydederken, Alanyaspor 6 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINI 28 BİN 711 SEYİRCİ İZLEDİ

Galatasaray-Alanyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 711 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşırken, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İstanbul'da soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 711 biletli seyirci izledi. Alanyaspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

GALATASARAY'DA 4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Galatasaray 4 maçlık galip gelememe serisini Alanyaspor maçında sona erdirdi.

Galatasaray, 4 maçlık galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında bitirdi. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar bu müsabaka öncesinde son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep FK'ye karşı almıştı. Aslan, daha sonra çıktığı 4 müsabakada ise 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cimbom, söz konusu maçlarda Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e ve Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a mağlup olurken, ligde Trabzonspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge ile berabere kaldı.

RADAMEL FALCAO FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao sakatlığının ardından Alanyaspor maçının 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyun dahil oldu.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao formasına Alanyaspor maçında kavuştu. Son olarak 1 Ekim'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain maçında forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı.

Alanyaspor maçına yedek başlayan Falcao, 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu. Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldu.

GALATASARAY BU SEZON 6. KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI

Bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan Galatasaray (12), Alanyaspor maçı ile birlikte ligde 6. kez kalesini de gole kapadı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların ligde savunmadaki başarılı performansı devam etti. Alanyaspor müsabakasında da kalesini gole kapatan Aslan, bu sezon 6. kez gol yemedi.

Ligde geride kalan 14 haftasında kalesinde 12 gol gören Galatasaray en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Alanyaspor karşılaşmasında üst üste kritik pozisyonlarda kalesinde devleşerek galibiyetin de mimarı oldu.

GALATASARAY BU SEZON 4. KEZ PENALTIDAN GOL BULDU

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 5 penaltı kazanırken, bunların 4'ünde golü buldu. Atılan 4 golün 2'sini Younes Belhanda kaydetti.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, müsabakanın 19. dakikasında Mariano Filho'nun pasında ceza sahasında içinde topun Fabrice N'Sakala'nın eline çarpmasından dolayı penaltı kazandı. Maçın 20. dakikasında topun başında geçen Faslı futbolcu Younes Belhanda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.

Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte bu sezon 5. kez penaltı noktasına gitti. Sarı-kırmızılılar bu 5 penaltından 4'ünde golü buldu. Aslan, Denizlispor maçında kaçırırken (Selçuk İnan), Kayserispor (Belhanda), Sivasspor (Florin Andone), Çaykur Rizespor (Ryan Babel) ve Alanyaspor (Belhanda) karşılaşmalarında penaltıyı gole çevirdi.

Galatasaray bu sezon ligde 15 kez fileleri havalandırdı.

BELHANDA'DAN BU SEZONKİ 3. GOL

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Younes Belhanda takımının tek golünü kaydetti. Maçın 20. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Belhanda golden sonra sevincini taraftarlara giderek yaşadı.

Bu sezon 15 resmi müsabakada görev alan 29 yaşındaki futbolcu, böylece 3. golünü kaydetti. Belhanda daha öncede TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ve Süper Lig'de Kayserispor ağlarını sarsmıştı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1114 dakika süre alırken 1 de asist yaptı.

MAÇ SONU MUSLERA'DAN 3'LÜ

Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Galatasaray'ın Uruguaylı kaleci Fernando, müsabaka sonunda taraftarların istediğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Fernando Muslera'nın performansı damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanın kazanmasında büyük rol oynadı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı kaleciye yoğun tezahüratlarda bulundu. Muslera daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)