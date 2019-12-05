Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün konuk ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı.

Sakatlıkları düzelen Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı. Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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