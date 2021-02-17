Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne takım otobüsüyle gelen teknik direktör Fatih Terim ve kafile, yapılan kontrollerin ardından özel uçakla Antalya'ya hareket etti.
Sarı-kırmızılıların, iki şehir arasındaki sıcaklık farklılığı nedeniyle maçtan 3 gün önce Belek'te kampa gireceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti - Son Dakika Spor