Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul 'dan saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi burada kampa girecek.

Gruplar halinde dar alanda pasla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı bildirildi. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri 'ne teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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