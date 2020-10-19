Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

19.10.2020 20:21
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Ligde son olarak milli maç arasından önce Kasımpaşa'ya konuk olan ve 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takımda tecrübeli teknik adam, 6 oyuncu değişikliğine gitti.

Galatasaray, lider Aytemiz Alanyaspor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne yer aldı.

Fatih Terim, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'ye Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi ve Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti.

Norveç Milli Takımı'nda döndüğünde yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmazken, Kasımpaşa mücadelesine ilk 11 başlayan diğer 5 futbolcu yedek kulübesinde görev bekledi.

Emre Akbaba yaklaşık 3 ay sonra sahada

Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.

Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi.

Son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.

Saracchi, 4 resmi maç sonra döndü

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta görev yapmayan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Alanyaspor karşılaşmasıyla sahaya döndü.

Süper Lig'in 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan ligdeki Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki Hajduk Split ve Rangers mücadelelerinde forma giyemedi.

Alanyaspor'da mecburi tek değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son oynanan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray karşılaşmasına takımını Jose Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Georgios Tzavellas, François Moubandje, Salih Uçan, Emmanouil Siopis, Adam Bareiro, Anastasios Bakasetas, Davidson da Luz Pereira, Khouma Babacar ilk 11'ini çıkardı.

A Milli Takım'dan sakat dönen ve ligdeki son Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Efecan Karaca, Galatasaray'a karşı görev yapamadı. Milli futbolcunun yerine Khouma Babacar müsabakanın başlangıç kadrosunda mücadele etti.

Localara seyirci alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı sadece localardaki taraftarlar statta izleyebildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda kapasiteleri 6 ile 27 kişi arasında değişen 198 locaya kapasitesinin yüzde 50'si olan yaklaşık bin 500 taraftar alabilecek.

Azerbaycan'a destek mesajı

Türk Telekom Stadı'nda Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan için destek pankartları asıldı.

Kale arkalarındaki pankartlarda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında "Tarihin yazdığı destan, iki beden tek bir can" ile "Dağımız taşımız bir, töremiz aşımız bir, kim girecek aramıza derdimiz gözyaşımız bir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak'ın anısına maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor

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